Terrorismo il Tribunale del Riesame di Genova conferma | Hannoun resta in carcere
Il Tribunale del Riesame di Genova ha confermato la detenzione di Mohammad Hannoun, respingendo la richiesta di revoca degli arresti. La decisione è stata presa dopo un’udienza durata diverse ore, alla quale Hannoun ha partecipato tramite video collegamento dal carcere di Terni. La vicenda riguarda il suo coinvolgimento in un’indagine sul terrorismo, e la conferma della custodia cautelare rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario.
Mohammad Hannoun resta in carcere. A stabilirlo sono stati i giudici del tribunale del Riesame di Genova, dopo l’udienza fiume di venerdì scorso, nella quale sono intervenuti Hannoun, che ha partecipato in video collegamento dal carcere di Terni, e i suoi legali. Stessa modalità per le difese degli altri sei arrestati. Annullate tre delle sette misure del 27 dicembre. I giudici del Riesame hanno invece annullato tre delle sette misure cautelari disposte dalla gip Silvia Carpanini ed eseguite lo scorso 27 dicembre. Le motivazioni della decisione saranno depositate entro 30 giorni. A tornare in libertà sono Adel Ibrahim Salameh Abu Rawwa, 52 anni, Raed Al Salahat, 48 anni e Khalil Abu Deiah, 62 anni, difesi dagli avvocati Nicola Canestrini, Samuele Zucchini, Emanuele Tambuscio e Sandro Clementi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Fondi ad Hamas: il Riesame conferma il carcere per Hannoun
Il tribunale del Riesame di Genova ha confermato la detenzione di Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei Palestinesi in Italia, respingendo la richiesta di scarcerazione avanzata dai suoi legali. La decisione si inserisce nel contesto delle indagini relative ai fondi destinati ad Hamas. La vicenda rimane sotto l’attenzione delle autorità giudiziarie, che continuano a valutare gli aspetti legali e politici collegati alla situazione.
Terrorismo, il Riesame dice no: Hannoun resta in carcere - Hannoun rimane quindi detenuto nel carcere di massima sicurezza di Terni, dove si trova in seguito a un primo periodo di detenzione a Marassi. lavocedigenova.it
