Anne Hathaway ha dato il via al tour promozionale di Il Diavolo veste Prada 2 con un gesto che ha immediatamente conquistato i fan del film originale. L’attrice 43enne è stata fotografata indossando una felpa bianca sulla quale campeggiaun grande quadrato blu Pantone e la scritta “ceruleo”, in un chiaro riferimento a una delle scene più memorabili del film del 2006. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PeopleStyle (@peoplestyle) La stylist Ashley Afriyie ha condiviso l’immagine nelle sue stories di Instagram il 29 marzo, accompagnandola con la didascalia “ #BluCeruleo è entrato nella chat “. Lo scatto mostra Hathaway di spalle, con la felpa che mette in evidenza proprio quel particolare colore blu che ha segnato il monologo iconico del primo film. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Il Diavolo veste Prada 2: la felpa a tema blu ceruleo di Anne Hathaway che tutti vorranno (FOTO)

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IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 (2026) Trailer ITA | Meryl Streep, Anne Hathaway | Film Commedia

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L'attrice e cantante, in una recente intervista, ha dichiarato di essersi immedesimata nel film del 2001 con Anne Hathaway e Julie Andrews che racconta la storia di una ragazza comune che scopre all'improvviso di essere erede di un piccolo regno europeo. S x.com