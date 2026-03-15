In provincia di Lecco, un uomo ha scoperto un vecchio libretto di risparmio aperto nel 1963 dai suoi genitori. Dopo 63 anni, il libretto, dimenticato, conteneva 1.000 lire. Ora, quel piccolo capitale ha un valore molto superiore. La scoperta è stata fatta in seguito a una ricerca tra documenti di famiglia.

In provincia di Lecco un uomo ha ritrovato, dopo 63 anni, un libretto di risparmio aperto dai suoi genitori nel 1963. Il deposito iniziale era di mille lire. Il documento, rimasto per decenni dimenticato in un baule, potrebbe oggi valere oltre 50mila euro considerando interessi e rivalutazione. La storia arriva dall’Alta Valsassina, in provincia di Lecco, e ha come protagonista Umberto Libassi, attore teatrale 72enne originario di Margno. Il ritrovamento. Era il 25 ottobre 1963 quando i genitori di Umberto, entrambi attori, deposero mille lire in un libretto di risparmio presso la Cassa di Risparmio di Trieste. Non si trattava di un gesto insolito: all’epoca aprirlo era una pratica molto diffusa tra le famiglie italiane. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Libretto di risparmio dimenticato, c’erano 1.000 lire: oggi vale un tesoro

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E' successo in provincia di Lecco, dove un uomo ha ritrovato dopo 63 anni, un libretto di risparmio aperto dai genitori nel 1963 con "sole" mille lire, all'epoca un tesoro. Ora il documento, rimasto in un baule dimenticato, potrebbe valere oltre 50mila euro tra inte facebook

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