Un sondaggio recente rivela che l’87% delle persone intervistate a Portomaggiore e Argenta si mostra favorevole all’installazione di pannelli solari. La percentuale sorprende le associazioni ambientaliste, che da tempo si oppongono alla diffusione di impianti fotovoltaici nelle aree rurali. I risultati indicano un sostegno diffuso alla tecnologia tra la popolazione locale, nonostante le critiche mosse contro il loro impatto ambientale.

E’ un po’ una sorpresa per le associazioni ambientaliste. Che da tempo si battono contro il proliferare nelle campagne di un mare di specchi. Da uno studio, dedicato ai comuni di Argenta e Portomaggiore, risulta che l’87% dei residenti è favorevole alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nel proprio comune. Argenta, un caso nazionale, fa gola alle imprese del green. La grande corsa al pannello, superficie di mille ettari, orizzonte infinito di vetri al posto di pomodori e insalata. Nonostante il dibattito pubblico spesso acceso, il consenso verso le energie pulite è molto ampio e arriva a toccare la percetuale del 90%. È quanto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il sondaggio: risultato a sorpresa: "A Portomaggiore e Argenta l’87% promuove i pannelli solari"

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