A Argenta ci sono attualmente 280 immobili in vendita, mentre a Portomaggiore si registra una situazione di maggiore difficoltà nel mercato immobiliare. I valori di mercato degli immobili sono più elevati nel primo comune, evidenziando una differenza significativa tra le due località. La situazione attuale mostra come Argenta sia più appetibile per chi cerca un immobile, mentre Portomaggiore fatica a mantenere i livelli di domanda.

"Argenta ha dei valori di mercato maggiori rispetto a quelli di Portomaggiore. Nel comune di Argenta ci sono 280 immobili in vendita. A Portomaggiore 110". È originario di Campotto l’agente immobiliare che ha ottenuto il riconoscimento N°1 World wide for Sales, grazie al maggior numero di transazioni (180) sia in Italia e sia a livello globale nel biennio 2024-2025, con ben 300 immobili venduti in tre anni. Luca Sangiorgi, classe 1980, dal 2022 ha la sua attività immobiliare a Portomaggiore e l’intenzione è di aprire un’agenza anche ad Argenta. Attualmente si colloca in prima posizione nelle classifiche di vendita di Iad Italia, il network digitale che rivoluziona il settore immobiliare valorizzando i consulenti indipendenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Argenta appetibile, Portomaggiore fatica"

Articoli correlati

Il ’Ridolfi’ detassato: "Ora scalo più appetibile"A partire dal 2026 in Emilia-Romagna sarà abolita la ‘council tax’ per gli scali aeroportuali di Forlì, Parma e Rimini, ovvero quelli che registrano...

Medicina d'urgenza, come renderla di nuovo appetibile per i giovani mediciL'analisi di Lorenzo Ghiadoni, professore Ordinario di Medicina Interna e direttore UO Medicina d'urgenza universitaria a Pisa.