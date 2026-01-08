Adriana Poli Bortone si candida a 82 anni e viene offesa Lei scherza sul caso-Schlein | Sì sono una Befana…

Adriana Poli Bortone, a 82 anni, ha affrontato con ironia le polemiche legate alla sua candidatura, rispondendo alle offese e alle ironie sul suo aspetto con una battuta sulla “Befana”. Dopo il caso-Schlein e i commenti sessisti di un sindaco di Trieste, l’ex politica ha scelto di reagire con spontaneità, dimostrando come si possa affrontare il senso di insulti e critiche mantenendo lucidità e senso dell’umorismo.

Insulti, ironie, “body shaming”, ma Adriana Poli Bortone l’ha presa con ironia. “Sì, è vero, sono vecchia, anzi, sono una Befana.”, ha detto, facendo riferimento al caso-Schlein e a quel post del sindaco di Trieste che aveva pubblicato un post sulla se gretaria del Pd considerato sessista dai suoi. La Poli Bortone ha ricevuto sui social una serie di insulti e critiche per aver accettato, a 82 anni, la candidatura a presidente della provincia di Lecce. L ‘attuale sindaco del capoluogo salentino Adriana Poli Bortone., già ministro, è stata eletta primo cittadino nel giugno del 2024 ed ora correrà anche per la presidenza della Provincia con il sostegno di tutto il centrodestra provinciale: nei giorni scorsi partiti e movimenti politici hanno ufficializzato la sua candidatura. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Adriana Poli Bortone si candida a 82 anni e viene offesa. Lei scherza sul caso-Schlein: “Sì, sono una Befana…” Leggi anche: Elly Schlein, le epurazioni: espelle chi si candida con Decaro Leggi anche: Elly Schlein, fine corsa: "Con lei non si vince", cosa si muove nel Pd Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Adriana Poli Bortone, la sindaca di Lecce è candidata alla presidenza della provincia; Provinciali, Fratelli d'Italia candida Adriana Poli Bortone. Poli Bortone, candidata a 82 anni a presidente Provincia di Lecce, offesa sui social per l'età: solidarietà dalla politica - C'è chi invoca «largo ai giovani», chi scrive frasi offensive, ed altri che invece ritengono che «chi mette in discussione le capacità della senatrice deve capire che non capisce nulla di politica» ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Insulti social al sindaco di Lecce; Poli Bortone: “sono vecchia e befana lo so, ma le querele sono partite per la diffamazione ostinata via social” - Così il primo cittadino del capoluogo salentino Adriana Poli Bortone si oppone alle diffamazioni via social e comunica azioni legali già i ... trmtv.it

Fratelli d’Italia scioglie le riserve: il centrodestra con Adriana Poli - La sindaca di Lecce sarà la candidata della coalizione per la presidenza della Provincia. lecceprima.it

Per gli insulti social al sindaco di Lecce la misura è colma. Così il primo cittadino del capoluogo salentino Adriana Poli Bortone si oppone alle diffamazioni via social e comunica azioni legali già intraprese - facebook.com facebook

Adriana Poli Bortone, la sindaca di Lecce è candidata alla presidenza della provincia x.com

