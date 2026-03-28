Cobolli si ferma e guarda avanti | niente Bucarest priorità alla terra che conta

Flavio Cobolli ha annunciato la sua assenza dal torneo di Bucarest, gara che aveva vinto nel 2025, conquistando il suo primo titolo ATP. La decisione è stata comunicata senza ulteriori motivazioni e l’atleta ha dichiarato di voler concentrare le sue energie su altri impegni. La partecipazione alla competizione romena non rientra più nel suo programma attuale.

Flavio Cobolli ha deciso di non prendere parte al torneo di Bucarest, appuntamento che per lui aveva anche un valore speciale, visto che proprio in Romania aveva conquistato nel 2025 il primo ATP della carriera. La scelta, però, non va letta come un semplice passo indietro, ma come una decisione calibrata in vista della parte più importante della stagione sulla terra battuta. Dopo settimane dense di impegni e risultati non sempre continui, il romano ha preferito fermarsi per recuperare energie e presentarsi nelle condizioni migliori ai prossimi tornei di alto livello. Negli ultimi mesi Cobolli ha vissuto una fase intensa, tra buoni segnali mostrati tra febbraio e inizio marzo e qualche difficoltà emersa invece nei grandi appuntamenti del Nord America. 🔗 Leggi su Sportface.it

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