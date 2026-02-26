Grottaminarda si stringe attorno al Sindaco di Aquilonia dopo le intimidazioni

A Grottaminarda si manifesta solidarietà nei confronti del Sindaco di Aquilonia, colpito da un atto intimidatorio che ha coinvolto la sua attività amministrativa. La comunità e l’amministrazione locale si sono unite nel ribadire la condanna a ogni forma di violenza e minaccia, sottolineando l’importanza di mantenere un clima di rispetto e legalità nel territorio.