Il padre di Giulia Cecchettin rompe il silenzio e chiede di cambiare. In un messaggio forte, invita a educare al rispetto e a fermare la violenza sulle donne. La storia di Giulia, finita tragicamente, si unisce a quella di tante altre vittime. Ora si cerca un impegno concreto per prevenire e combattere questa piaga.

Combattere la violenza di genere, educare al rispetto e alla libertà individuale. Partendo dall’esempio drammatico delle vittime, Gulia Cecchettin una delle tante. Il padre Gino, presidente della fondazione che porta il nome della figlia, è stato ospite di due momenti pubblici che si sono svolti ieri a Perugia. Il primo nell’aula magna di Palazzo Murena, il secondo, alla sala dei Notari per l’evento promosso dalla Fondazione forense in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Perugia. Aula Magna affollata da studentesse e studenti delle scuole superiori perugine per l’incontro organizzato dall’associazione L’Abbraccio, nell’ambito del progetto "L’Abbraccio in rete – Le facce della violenza" a cui ha preso parte, oltre a Gino Cecchettin, l’avvocato Nicodemo Gentile, presidente dell’associazione Penelope. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Basta violenza sulle donne. Il padre di Giulia Cecchettin: "Educhiamo al rispetto"

Approfondimenti su Giulia Cecchettin

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Giulia Cecchettin

Argomenti discussi: IL 25 NOVEMBRE NON BASTA, L'IMPEGNO CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE A FONDI; Basta violenza sulle donne. Il padre di Giulia Cecchettin: Educhiamo al rispetto; Blog | Violenza sulle donne, perché abbiamo paura dell'educazione affettiva a scuola? - Alley Oop; Ferdinandi: Con ‘Mai bandiera bianca’ i Comuni in prima linea contro la violenza sulle donne.

Violenza sulle donne, «Basta una situazione di pericolo per denunciare restando anonimi»Ci sono luoghi e persone a cui si può raccontare l’indicibile. Puoi scoprire che chi chiamavi amore è «un bastardo che ti segna nel corpo e nell’anima» e puoi rinascere. Puoi ripartire, e seminare ... bergamo.corriere.it

Presentato a Palazzo Valentini il calendario IusFemina 2026, giuriste in posa contro la violenza sulle donneL’edizione 2026 è dedicata a Gisèle Halimi, avvocata e scrittrice che nel secolo scorso si è battuta con forza per l’affermazione dei diritti civili e delle donne, diventando un riferimento internazio ... castellinotizie.it

Un’amara sentenza per la famiglia Carbonaro che ricorda quella del caso Giulia Cecchettin, la studentessa prossima alla laurea ammazzata ancora dall’ex, Filippo Turetta. Anche in quel caso, nonostante le 75 coltellate inferte sul corpo della giovane, già in fi - facebook.com facebook