Nella 20ª giornata di Serie D, Seravezza e Camaiore affrontano una domenica difficile, entrambe sconfitte. Il Seravezza si fa notare negativamente con un episodio che ha suscitato reazioni, mentre il Camaiore, pur perdendo, può comunque sorridere per alcune prestazioni individuali, come quella di Magazzù. Un turno che lascia riflessioni e spunti di analisi per le squadre versiliesi.

In Serie D nella 20ª giornata (3ª di ritorno) è stata una domenica amara per le due versiliesi Seravezza e Camaiore che hanno dovuto mandar giù il boccone della sconfitta. Il Seravezza stavolta ha fatto un passo indietro dal punto di vista dell’atteggiamento e dell’approccio alla partita. Sul difficile campo di Trestina ha pagato caro un errore del portiere Lagomarsini (fresco di rinnovo biennale di contratto in verdazzurro) in avvio e poi non è riuscito a rimontare perdendo 1-0. Molto arrabbiato l’allenatore Cristiano Masitto: "Una squadra come la nostra non può prendere un gol così dopo 6 minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D Il Seravezza stavolta fa arrabbiare Masitto. Camaiore col “mal di Comunale“ ma si gode Magazzù

Serie D (girone E): l’uomo del momento. Il tecnico Cristiano Masitto ha stregato Seravezza. E il presidente Vannucci lo incorona: "È il migliore»Nel girone E della Serie D, il tecnico Cristiano Masitto si sta distinguendo per il suo ottimo lavoro con il Seravezza.

Testacoda per il Seravezza. Camaiore, prova del fuocoNella 19ª giornata di Serie D, seconda del girone di ritorno, il Testacoda per il Seravezza e Camaiore si presenta con sfide diverse.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Serie D mercato. Il Seravezza Pozzi rinnova il suo capitano!; Serie D mercato. Nuovo centrocampista per il Seravezza Pozzi; Serie D, tre punti d’oro in rimonta per il Ghiviborgo; Calcio, D: vince il Trestina, Sansepolcro ripreso al 90’.

Serie D Il Seravezza stavolta fa arrabbiare Masitto. Camaiore col “mal di Comunale“ ma si gode Magazzù - In Serie D nella 20ª giornata (3ª di ritorno) è stata una domenica amara per le due versiliesi Seravezza e Camaiore che hanno dovuto mandar giù il boccone della sconfitta. sport.quotidiano.net