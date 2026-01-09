Calciomercato | il viareggino Della Latta da Grosseto a Pistoia il portiere Barsottini ex Forte torna alla Massese Kthella lascia Camaiore e va a rinforzare le zebre Intanto il Seravezza ufficializza il ritorno di Sava

Il calciomercato si anima con diversi movimenti tra le squadre toscane. Della Latta passa da Grosseto a Pistoia, mentre Barsottini torna alla Massese. Kthella lascia Camaiore per rinforzare le zebre, e Seravezza annuncia il ritorno di Sava. Il Viareggio, infine, aggiunge un attaccante per rafforzare un reparto indebolito dopo le partenze di Morelli e Ortolini. Un periodo di transizioni che potrebbe modificare gli equilibri delle

Il Viareggio ingaggia l’attaccante che mancava. in un reparto che si era impoverito, anche numericamente, dopo la cessione di Mattia Morelli alla Fezzanese (oltre alla partenza del “fuori rosa“ Ortolini, andato al Sambiase). È Daniel Kthella, classe ’98 mancino e molto dotato tecnicamente, che scende così dalla categoria superiore (era in Serie D al Camaiore con cui nella prima metà di stagione aveva realizzato anche tre reti di cui due molto pesanti, allo scadere, nel successo 2-1 a Seravezza contro il Prato e nel pari 2-2 a Foligno). Nella passata stagione sempre col Camaiore Kthella nel campionato stravinto dai bluamaranto in Eccellenza segnò due gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

