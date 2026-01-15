Poetessa pescarese vince il concorso letterario nazionale Sororanze
La poetessa e scrittrice pescarese Manuela Di Dalmazi ha ricevuto il primo premio al concorso nazionale “Sororanze” con il racconto
La poetessa e scrittrice pescarese Manuela Di Dalmazi è stata premiata dal sindaco Carlo Masci al primo premio del concorso letterario nazionale “Sororanze” per il racconto "Le parole che ci tengono vive".Il testo celebra il potere dello scrivere segreto delle donne afghane, ispirandosi ai Landay. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Vi aspetto per la prima presentazione del mio nuovo libro SABATO 17 GENNAIO ORE 18,00 Presso Agenzia Servizi Serenity in Viale Bovio 267 a Pescara Saranno con me la giovane poetessa e scrittrice Martina Di Pardo e la Drakon Edizioni facebook
