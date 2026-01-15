Poetessa pescarese vince il concorso letterario nazionale Sororanze

Da ilpescara.it 15 gen 2026

La poetessa e scrittrice pescarese Manuela Di Dalmazi è stata premiata dal sindaco Carlo Masci al primo premio del concorso letterario nazionale “Sororanze” per il racconto "Le parole che ci tengono vive".Il testo celebra il potere dello scrivere segreto delle donne afghane, ispirandosi ai Landay. 🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

