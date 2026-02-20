Il Club per l’UNESCO di Benevento incontra la Rettrice dell’Università del Sannio

Il Club per l’UNESCO di Benevento ha incontrato la rettrice Maria Moreno, che ha recentemente assunto il ruolo di prima donna alla guida dell’Università del Sannio. La visita ha avuto luogo nel suo ufficio, dove hanno discusso di progetti per promuovere il patrimonio locale e valorizzare le risorse culturali e scientifiche della regione. Durante l’incontro, si sono valutate iniziative congiunte per coinvolgere studenti e cittadini. La rettrice ha inoltre annunciato nuove collaborazioni con enti culturali del territorio. La discussione si è conclusa con un accordo sulla futura collaborazione.

Il Consiglio direttivo del Club per l'UNESCO di Benevento è stato ricevuto dalla Rettrice dell'Università degli Studi del Sannio, Maria Moreno, prima donna alla guida dell'Ateneo sannita. L'incontro si è svolto presso il Rettorato di Palazzo San Domenico. A rivolgere il saluto, a nome delle socie e dei soci del Club, è stato il Presidente Achille Mottola, che ha richiamato i principi fondativi dell'azione UNESCO: rispetto delle idee, ascolto, confronto e sintesi condivisa, strumenti fondamentali per rafforzare la coesione comunitaria e promuovere un'autentica inclusione. Nel presentare la storia e le attività del sodalizio, attivo da oltre un decennio, il Presidente Mottola ha ricordato il contributo offerto al conseguimento di due riconoscimenti UNESCO per il territorio: il complesso monumentale di Santa Sofia, nell'ambito del sito seriale "I Longobardi in Italia.