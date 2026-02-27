Il look del giorno con i jeans più originali della Primavera 2026

Oggi si parla di un modo diverso di indossare i jeans, lontano dalle tendenze più scontate. La scelta si sposta verso modelli che esprimono creatività e originalità, lasciando da parte le classiche silhouette. La moda si evolve puntando su dettagli e tagli innovativi, offrendo opzioni che si distinguono nel panorama del guardaroba primaverile.

Non è il ritorno degli skinny, nè la celebrazione dei flare, non sono nemmeno l'ennesima variazione sul denim vintage. La prossima tendenza jeans che vedremo ovunque per la Primavera 2026 sono i jeans rosa. A fare la differenza non è solo il colore, ma il modo in cui vengono interpretati: silhouette pulite, lavaggi delicati e abbinamenti studiati per trasformarli nel nuovo neutro di stagione. Aspettando la bella stagione, quando il guardaroba chiede leggerezza e un pizzico di audacia, la risposta arriva da un denim originale ma chic. Cambiano le tendenze e così i colori, ma la voglia di sperimentare rimane quella anni Duemila.

