A Tokyo, un bar gestito da anziani affetti da demenza senile ha suscitato l'attenzione dei media. I camerieri, tutti in età avanzata, spesso dimenticano gli ordini dei clienti. La struttura è nata come risposta alle crescenti criticità legate alla demenza tra la popolazione anziana. La gestione si basa sulla consapevolezza delle difficoltà di memoria e sulla volontà di offrire un ambiente inclusivo.

Perché sono anziani che soffrono di demenza senile, una condizione sempre più presente in un paese che invecchia inesorabilmente Dopo aver ricevuto l’ordine dal cliente ed essere andata in cucina, Yoshiko Yamane torna al tavolo e chiede: «Aveva chiesto un caffè con latte?». Si è dimenticata, sebbene lo avesse segnato sul foglio, scritto a grandi caratteri. In qualsiasi altro locale questa svista le sarebbe costata una risposta stizzita dal cliente e un richiamo da parte del caposala, ma all’Orange Day di Tokyo il suo errore rappresenta il senso stesso del locale: Yamane soffre di demenza senile e sta facendo del suo meglio per partecipare alla vita sociale in un paese dove l’invecchiamento sta cambiando le dinamiche della società. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il bar di Tokyo dove è previsto che i camerieri si dimentichino gli ordini

Articoli correlati

Il ristorante di Tokyo dove i camerieri hanno la demenza e i clienti ringraziano per gli erroriKeiko Sawada arriva con un’amica al ristorante di Roppongi, uno dei quartieri più glamour di Tokyo.

A Casa Verona il rap si fa racconto: Numb con Tokyo porta sul palco la "Nuova Scena" che ribalta gli stereotipiNon la trap da classifica, non le provocazioni da clickbait: sul palco di Casa Verona salgono i testi che parlano di relazioni vere, fragilità,...