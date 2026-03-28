A Tokyo, nel quartiere di Roppongi, un ristorante sta attirando l’attenzione per il comportamento dei camerieri, che mostrano segni di demenza durante il servizio. I clienti, invece di essere infastiditi, ringraziano per gli errori commessi. Keiko Sawada si presenta con un’amica e ordina un piatto di ramen, senza che siano segnalate complicazioni o disagi particolari.

Keiko Sawada arriva con un’amica al ristorante di Roppongi, uno dei quartieri più glamour di Tokyo. Ordina un piatto di ramen. Le portano un’omelette al pomodoro. Guarda il piatto, poi guarda la cameriera anziana che sorride con un misto di imbarazzo e orgoglio, e invece di protestare, ride. Ride di cuore, come non faceva da tempo. In quel momento, qualcosa dentro di lei cambia per sempre. Benvenuti al Ch?mon wo Machigaeru Ry?riten, che in italiano suona come “Il ristorante degli ordini sbagliati” — un luogo dove l’errore non è un’eccezione da correggere, ma l’essenza stessa dell’esperienza. Un posto dove il 37% degli ordini viene consegnato in modo errato e il 99% dei clienti se ne va felice. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Il ristorante di Tokyo dove i camerieri hanno la demenza e i clienti ringraziano per gli errori

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