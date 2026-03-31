Tre opere di grande valore, tra cui un dipinto di Renoir e uno di Cézanne, sono state rubate in pochi minuti da ladri professionisti durante un tentativo di furto alla Fondazione Magnani Rocca di Parma. Tra le opere sequestrate c’era anche un quadro di Cagnes. Gli agenti hanno avviato le indagini per individuare i responsabili e recuperare le opere sottratte.

Il dipinto preso e poi abbandonato durante la fuga dai ladri che hanno colpito una settimana fa la Fondazione Magnani Rocca di Traversetolo (Parma) è l’altro Renoir conservato nella collezione, “Paysage de Cagnes”. Il furto ha riguardato infatti un’opera dell’impressionista francese, “Les Poissons”, un Cézanne e un Matisse. La banda non è riuscita invece a portare via il quarto quadro, l’altro Renoir, appunto, esposto nella stessa sala e lasciato, abbandonato, all’interno della villa. Un piatto di pesci che Pierre-Auguste Renoir ha dipinto verso la fine della sua vita, una delle rare presenze dell’impressionista in una collezione permanente in Italia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Il Renoir abbandonato durante il furto alla Fondazione Magnani Rocca di Parma è «Paysage de Cagnes»

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