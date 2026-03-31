il rapidissimo successo di una bizzarra band canadese di rock strumentale

Negli ultimi mesi, una band canadese di rock strumentale ha raggiunto una popolarità improvvisa, passando da un basso profilo a essere presente in modo massiccio sui social media. La loro musica, caratterizzata da sonorità alternative e performance dal vivo spesso condivise online, ha attirato un vasto pubblico in breve tempo, portandoli a essere tra gli artisti più discussi del momento.

Una bizzarra band canadese di rock strumentale di due soli elementi è passata dall’essere praticamente sconosciuta a programmare un lungo tour europeo nel giro di poche settimane, grazie a un momento di enorme viralità sui social network. Si chiamano Angine de Poitrine, dal nome francese dell’angina pectoris, il dolore al torace, e indossano costumi a pois bianchi e neri, abbinati maschere con nasi lunghi e un po’ inquietanti. Suonano qualcosa di molto vicino al math rock, genere caratterizzato da arrangiamenti e ritmi molto complessi e serrati, che interpretano in una forma piuttosto accessibile e scenografica, perfetta per i social. Fino a... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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