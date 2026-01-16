The Band | quel cammino a ritroso che illuminò il rock

La Band è un gruppo che ha segnato la storia del rock, partendo come collaboratori di Bob Dylan negli anni ’60. Originari del Canada, i membri di Levon And The Hawks si sono uniti a Dylan, dando vita a un sound caratterizzato da radici rock e folk. La loro esperienza ha contribuito a definire un percorso musicale che ancora oggi viene ricordato per la sua sobria qualità artistica.

