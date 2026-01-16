The Band | quel cammino a ritroso che illuminò il rock
La Band è un gruppo che ha segnato la storia del rock, partendo come collaboratori di Bob Dylan negli anni ’60. Originari del Canada, i membri di Levon And The Hawks si sono uniti a Dylan, dando vita a un sound caratterizzato da radici rock e folk. La loro esperienza ha contribuito a definire un percorso musicale che ancora oggi viene ricordato per la sua sobria qualità artistica.
La storia della Band inizia quando due membri di Levon And The Hawks, un gruppo di rockabilly-roots in maggior parte canadese, si aggregano a Bob Dylan a metà anni ’60.. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
