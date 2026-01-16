The Band | quel cammino a ritroso che illuminò il rock

Da cms.ilmanifesto.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Band è un gruppo che ha segnato la storia del rock, partendo come collaboratori di Bob Dylan negli anni ’60. Originari del Canada, i membri di Levon And The Hawks si sono uniti a Dylan, dando vita a un sound caratterizzato da radici rock e folk. La loro esperienza ha contribuito a definire un percorso musicale che ancora oggi viene ricordato per la sua sobria qualità artistica.

La storia della Band inizia quando due membri di Levon And The Hawks, un gruppo di rockabilly-roots in maggior parte canadese, si aggregano a Bob Dylan a metà anni ’60.. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

the band quel cammino a ritroso che illumin242 il rock

© Cms.ilmanifesto.it - The Band: quel cammino a ritroso che illuminò il rock

Leggi anche: Maneskin, vicina la reunion della band rock: il dettaglio che spoilera il ritorno non sfugge ai fan

Leggi anche: Reunion vicina per i Maneskin? La rock band vicina al ritorno: il dettaglio che non sfugge ai fan

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

The Band: quel cammino a ritroso che illuminò il rock.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.