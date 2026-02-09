Prevenzione della violenza di genere progetto scuola-lavoro a Villa Sofia | coinvolti 18 studenti

Partono i primi progetti contro la violenza di genere tra gli studenti di Villa Sofia e l’Istituto Alessandro Volta. Sono 18 i ragazzi coinvolti in un percorso di formazione che mira a sensibilizzare e prevenire i comportamenti violenti. La collaborazione tra le due istituzioni ha portato all’avvio di questa iniziativa, che prevede attività pratiche e incontri mirati. L’obiettivo è far riflettere i giovani sui rischi e le conseguenze della violenza di genere, coinvolgendoli attivamente nel processo di consapevolezza.

L'azienda ospedaliera ha stipulato una convenzione con l’istituto superiore Alessandro Volta, diretto dalla dirigente scolastica Katia Tumbarello A seguito della convenzione stipulata tra Villa Sofia Cervello e l’Istituto superiore (Iiss) Alessandro Volta, diretto dalla dirigente scolastica Katia Tumbarello, ha preso avvio un’esperienza di formazione scuola-lavoro (già Pcto – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) nel pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Il progetto coinvolge 18 studenti delle classi quinte dell’indirizzo informatico. Il percorso formativo, concordato tra la referente dell’istituto scolastico Laura Guccione e la responsabile del Servizio sociale ospedaliero Graziella Sabatino, è finalizzato allo sviluppo di azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.🔗 Leggi su Palermotoday.it

