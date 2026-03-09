Violenza di genere | il questore ha premiato gli studenti di tre scuole del bolognese

Oggi gli studenti di tre scuole del bolognese sono stati premiati dal questore per aver partecipato al progetto-concorso “Di-segni di non amore”. La mattina ha visto protagonisti i ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado che si sono distinti con i loro lavori. L'iniziativa si focalizza sulla violenza di genere e si rivolge alle scuole del territorio di Bologna e provincia.

Una mattinata speciale, quella di oggi, per i ragazzi che si sono meritati i primi tre posti del progetto-concorso "Di-segni di non amore" indetto dalla Questura di Bologna e rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio di Bologna e provincia. Bambini e bambine, insegnanti e anche genitori hanno potuto partecipare alla premiazione di questa terza edizione presso la questura di Bologna, alla presenza del questore Gaetano Bonaccorso. I ragazzi hanno ricevuto una pergamena di compiacimento e uno zaino della Polizia di Stato. "Si tratta di uno dei tanti progetti culturali che la questura porta avanti ormai...