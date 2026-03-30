Italia boxe imbattibile a Parma | secondo 6-0 alla Croazia doppio successo nel Dual Match

A Parma si sono concluse le gare di boxe tra Italia e Croazia, con la nazionale italiana che ha ottenuto due vittorie consecutive. Nel match disputato al PalaCiti, gli atleti italiani hanno vinto tutte e sei le sfide contro la rappresentativa croata, portando a casa un risultato di 6-0. La competizione si è svolta nell’arco di due giorni, consolidando il successo della squadra italiana.

Al PalaCiti si chiude con un’altra vittoria netta la due giorni tricolore contro la nazionale croata. Azzurri perfetti tra gli U17 e gli U23: nessun punto concesso agli avversari in entrambe le sfide Missione compiuta per l’Italia del pugilato. Il PalaCiti di Parma ha ospitato nella serata del 29 marzo il secondo e conclusivo Dual Match EliteU17 tra gli azzurri e la Croazia, con il risultato finale di 6-0 che ha replicato quanto già accaduto due giorni prima. Un doppio successo netto, senza sbavature, che conferma la solidità del movimento pugilistico italiano nelle categorie giovanili e Under 23. L’evento è stato indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzato dalla Boxe Parma. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Boxe, Italia U23-U17 batte la Croazia nel primo Dual Match di Parma: domenica il secondo incontroLa nazionale azzurra guidata dal responsabile tecnico Franco Federici si impone al PalaCiti nella prima delle due sfide.

Pugilato, Dual Match Italia-Croazia a Parma il 27 e 29 marzo: 7 incontri di boxe olimpica Under 17 ed Elite al PalaCitiLa Federazione Pugilistica Italiana porta a Parma la sfida tra azzurri e croati: in programma anche 10 match tra Boxe Parma e la Rappresentativa...