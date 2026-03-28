Boxe Italia U23-U17 batte la Croazia nel primo Dual Match di Parma | domenica il secondo incontro

La nazionale italiana di boxe Under 23 e Under 17 ha vinto il primo Dual Match contro la Croazia, disputato al PalaCiti di Parma. La sfida si è conclusa con la vittoria dell’Italia, che ha affrontato la squadra avversaria sotto la guida del responsabile tecnico Franco Federici. Domenica si terrà il secondo incontro tra le due nazionali.

La nazionale azzurra guidata dal responsabile tecnico Franco Federici si impone al PalaCiti nella prima delle due sfide. Il gran finale è in programma domenica 29 marzo per chiudere la tre giorni di Boxe Parma La nazionale italiana di boxe Under 23 e Under 17 ha aperto con una vittoria la tre giorni di Parma. Ieri, 27 marzo, al PalaCiti di Parma, gli azzurri guidati dal responsabile tecnico Franco Federici hanno sconfitto la Croazia nel primo dei due Dual Match in programma contro la selezione balcanica. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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