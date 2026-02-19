L'ex principe Andrea è stato arrestato dopo che la polizia ha fatto irruzione nella sua residenza di Sandringham. Le forze dell'ordine sospettano che abbia condiviso informazioni con Jeffrey Epstein, collegandolo a un'inchiesta in corso. La notizia ha sorpreso molti, considerando la sua posizione pubblica. Andrea si trovava a festeggiare il suo 66° compleanno, mentre gli investigatori raccoglievano prove sul suo coinvolgimento. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni invitati presenti alla festa. La vicenda continuerà a essere seguita con attenzione.

L'ex principe Andrea è stato arrestato. La polizia è stata avvistata oggi a Sandringham, dove il fratello di Re Carlo stava festeggiando il suo 66esimo compleanno. Sei auto della polizia senza contrassegni sono arrivate alla tenuta di Re Carlo a Norfolk poco dopo le 8 di questa mattina. Perchè è stato arrestato L'ex principe Andrea è stato arrestato con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella sua ex veste di emissario commerciale del governo di Londra Le dichiarazioni delle Polizia Il vice capo della polizia Oliver Wright ha dichiarato: «A seguito di un'attenta valutazione, abbiamo avviato un'indagine su questa accusa di cattiva condotta nell'esercizio della funzione pubblica. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - L'ex principe Andrea arrestato, la polizia nella sua casa a Sandringham: «Condivise informazioni con Epstein». Oggi il fratello di Re Carlo compie 66 anni

L'ex principe Andrea arrestato, la polizia nella sua casa a Sandringham. Oggi il fratello di Re Carlo compie 66 anniL'ex principe Andrea è stato arrestato ieri, dopo che la polizia ha fatto irruzione nella sua residenza di Sandringham.

Principe Andrea, la polizia nella sua casa a Sandringham: cosa sta succedendo. Oggi il fratello di Re Carlo compie 66 anniLa polizia ha fatto visita alla casa del principe Andrea a Sandringham, il giorno del suo 66° compleanno, a causa di una segnalazione anonima.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.