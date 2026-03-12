È morta Enrica Bonaccorti aveva 76 anni | era malata di tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti è deceduta all'età di 76 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas, diagnosticato la scorsa estate. La giornalista e conduttrice si è spenta dopo quasi un anno di lotta contro la malattia. La sua scomparsa è stata annunciata recentemente, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo e dell'informazione.

È morta Enrica Bonaccorti. Aveva 76 anni e stava combattendo da meno di un anno contro un tumore al pancreas diagnosticato la scorsa estate. L'ultima apparizione in tv il 29 gennaio a Vita in diretta. A dare l'annuncio della scomparsa è stata Eleonora Daniele a Storie Italiane, in diretta su Rai1. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Enrica Bonaccorti è morta, era malata di tumore al pancreasMilano, 12 marzo 2025 – Enrica Bonaccorti è morta: l’ex presentatrice, malata da tempo di tumore al pancreas, si è spenta all’età di 76 anni.

Leggi anche: Renato Zero ferma il concerto per abbracciare Enrica Bonaccorti, malata di tumore e seduta in platea: "Alzati, Enrica"

Tutto quello che riguarda Enrica Bonaccorti

Temi più discussi: Nel cuore della Brianza il conclave degli chef elegge la migliore cassoeula doc: i premiati; I MUSICAL DI STEFANO; Famiglia uccisa dai ladri in fuga, il caso dell’autonoleggio: i criminali non avevano la patente; Arianna Fontana sul futuro | Il fisico può farcela ma devo capire il perchè.

Enrica Bonaccorti: «Tumore al pancreas, non c'è speranza. Mia figlia Verdiana che mi fa da mamma, insieme siamo più forti»A Verissimo arrivano Enrica Bonaccorti e la figlia Verdiana Bonaccorti, protagoniste di un racconto intenso e profondamente umano. Madre e figlia si presentano unite più che mai, legate da un amore ... ilgazzettino.it

Qual è la malattia di Enrica Bonaccorti? Ha un tumore al pancreas/ Ho poche speranzeQual è la malattia di Enrica Bonaccorti? L'attrice ha un tumore al pancreas che ha scoperto lo scorso luglio: Terapie sono andate bene ma... Enrica Bonaccorti ha scoperto nel corso del 2025 di ... ilsussidiario.net

ULTIM'ORA - Conduttrice, attrice, autrice, ha attraversato con eleganza e curiosità, con intelligenza e ironia, con garbo e disciplina, mezzo secolo del nostro Paese, sempre sotto le luci di un riflettore. Nata a Savona 76 anni fa, Enrica Bonaccorti è morta og facebook