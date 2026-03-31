Dopo il referendum sulla giustizia, è stato pubblicato il primo sondaggio sulle intenzioni di voto. I risultati mostrano una situazione politica abbastanza equilibrata tra le principali coalizioni, con una quota significativa di elettori ancora indecisi o orientati all'astensione. Il dato rappresenta una prima fotografia del panorama politico in vista delle prossime scadenze elettorali.

Il primo sondaggio sulle intenzioni di voto diffuso da Quarta Repubblica dopo il recente referendum sulla giustizia fotografa un quadro politico sostanzialmente equilibrato tra le principali coalizioni, con una quota rilevante di elettori ancora indecisi od orientati all'astensione. Il centrodestra conserva il suo vantaggio sul cosiddetto campo largo. Da segnalare che la rilevazione, realizzata da Tecné, indica che il 55,8% degli intervistati dichiara un'intenzione di voto, mentre il 44,2% si colloca tra astenuti e incerti. Nel dettaglio dei partiti, Fratelli d'Italia risulta la prima forza con il 29,2%. Seguono Partito Democratico al 22,1% e il Movimento 5 Stelle al 13,0%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il primo sondaggione dopo il Referendum? È una doccia fredda per la sinistra

Articoli correlati

Leggi anche: La dottoressa rinuncia all’incarico. Una doccia fredda per i pazienti

Leggi anche: Fiorentina, ancora una doccia fredda: il Torino pareggia 2-2 al 93', altra occasione persa per i viola

Una selezione di notizie

Discussioni sull' argomento Schlein esagera i consensi del centrosinistra dopo il referendum; Referendum Giustizia, ha vinto il No: i motivi e l’analisi del voto; I sondaggi post referendum: FdI cala, crescono Pd e M5S, ma il sorpasso del campo largo non c'è; Referendum giustizia, terzo Instant Poll: si consolida il vantaggio del No.

Quarta Repubblica, il primo sondaggio dopo il Referendum è una doccia fredda per la sinistraIl primo sondaggio sulle intenzioni di voto diffuso da Quarta Repubblica dopo il recente referendum sulla giustizia fotografa un quadro politico sostanzialmente equilibrato tra le principali ... iltempo.it

Caso Delmastro, gli affari della famiglia Cariccia “Così investivano i soldi del clan senese” (E pensare che fino a pochi giorni fa Delmastro era ancora sottosegretario alla Giustizia e ancora lo sarebbe se non avesse vinto il no al referendum) Fulvio Fiano, @Co x.com

Avvenire. . A una settimana di distanza dal voto del referendum sulla giustizia abbiamo cercato di capire cosa ha significato l'affluenza record del 58,93%. Sono andati a votare anche molti giovani, diversi di loro alla prima esperienza alle urne. Giuseppe Muol - facebook.com facebook