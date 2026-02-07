Fiorentina ancora una doccia fredda | il Torino pareggia 2-2 al 93' altra occasione persa per i viola

La Fiorentina incappa ancora in una beffa all’ultimo minuto. Al Franchi, i viola pareggiano 2-2 contro il Torino, ma questa volta il risultato pesa di più. Nei minuti di recupero, il Torino trova il gol del pareggio e interrompe una chance importante per la salvezza dei toscani. La squadra di Italiano non riesce a portare a casa i tre punti, che sembravano ormai alla portata. È un’altra sconfitta sfumata all’ultimo secondo, un colpo duro per i tifosi viola.

La storia si ripete, ancora una volta. Al Franchi finisce 2-2 tra Fiorentina e Torino, ma il pareggio ha il sapore della sconfitta per i viola, che vedono sfumare nei minuti di recupero tre punti che sarebbero stati fondamentali nella corsa salvezza. Dopo una grande reazione nella ripresa e il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Fiorentina Torino

La Fiorentina rovina la sua partita al Franchi, lasciando sfuggire la vittoria nel finale.

Al Franchi finisce 2-2, con Maripan che segna il gol del pareggio al 93’.

Ultime notizie su Fiorentina Torino

