La dottoressa Zaira Benini ha lasciato il suo incarico, lasciando i pazienti senza il medico di riferimento. La notizia arriva inaspettata e crea incertezza tra chi si affidava alle cure della professionista. Al suo posto, era prevista l’arrivo di Thalia Rossi, che però ha deciso di rinunciare all’incarico. La situazione si presenta senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

Una notizia che nessuno si aspettava. Thalia Rossi, il medico che avrebbe dovuto prendere il posto della dottoressa Zaira Benini, ha comunicato la rinuncia all’incarico. Una decisione improvvisa, che ha colto di sorpresa cittadini e amministrazione, soprattutto perché il suo arrivo era stato accolto con entusiasmo: rappresentava una risposta, almeno parziale, alla carenza di medici di base che da tempo pesa sul territorio. Il Comune ha diffuso una nota in cui definisce la rinuncia "una decisione inattesa, che vanifica il lavoro e l’impegno portati avanti dai dottori Sormani e Pirovano", impegnati nella ricerca di una soluzione stabile per garantire un nuovo medico ai pazienti rimasti scoperti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La dottoressa rinuncia all’incarico. Una doccia fredda per i pazienti

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