Un ballerino del San Francisco Ballet sarà a Peccioli per partecipare a una giornata dedicata alla donazione di sangue e midollo osseo. L’evento segue gli spettacoli organizzati dall’associazione Handling - Cultura in giro, che ha in programma un nuovo spettacolo con lo stesso obiettivo benefico. La giornata mira a sensibilizzare sulla donazione attraverso incontri e attività legate alla danza.

E' in programma mercoledì 24 giugno alle 21.15 all'anfiteatro Fonte Mazzola l’evento 'Cenerentola - Il balletto per la donazione di sangue e midollo' Dopo gli eventi ‘Schiaccianoci - il balletto per la donazione di sangue e di midollo’, l'associazione Handling - Cultura in giro ha in programma un nuovo spettacolo con la stessa finalità. “Gli eventi natalizi del 2023 e del 2024 - ha spiegato Francesca Masi, la presidente di Handling - hanno avuto un grande successo: circa 40 nuovi donatori di midollo e tantissimi nuovi donatori di sangue”. Gli spettacoli hanno avuto anche un grande riscontro di pubblico con circa 1300 presenze nelle tre repliche al Teatro Era di Pontedera. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Il primo ballerino del San Francisco Ballet a Peccioli per la donazione di sangue e midollo

Articoli correlati

Sangue: nuovo appuntamento con la donazione a San Vito dei NormanniIniziativa organizzata dall'Avis per venerdì 13 febbraio una raccolta di sangue, dalle ore 15.

Rientrata da Dubai la piacentina bloccata per la guerra: era attesa per la donazione del midollo osseo al padreLa donna con il marito vive in Australia e doveva fare solo un semplice scalo, poi la guerra e il blocco dei voli.