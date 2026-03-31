Il prezzo dei carburanti vola L’allarme di Adiconsum | Ora ci aspetta il caro bollette

Il prezzo dei carburanti ha registrato un aumento significativo, generando preoccupazioni tra i consumatori. Secondo l’associazione di consumatori, questa situazione potrebbe portare a un aumento delle bollette energetiche nelle prossime settimane. La causa principale è attribuita agli effetti della guerra in Iran e alla chiusura dello stretto di Hormuz, che ha influenzato i mercati del petrolio.

INFLAZIONE. Sono gli effetti della guerra all’Iran e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz. Le famiglie sotto pressione. «Abbiamo già sentito l’aumento del prezzo dei carburanti, ma già dal prossimo mese anche le bollette saranno più care – dice Mina Busi, di Adiconsum Bergamo. Il rincaro di carburanti e bollette trascinerà al rialzo i prezzi di ogni bene di consumo: dal pane che cuoce nei forni, alla frutta che arriva nei mercati su camion. Il quadro preoccupa per diversi motivi, primo tra tutti la difficoltà ad intravedere la soluzione del conflitto». Adiconsum insieme alle altre associazioni dei consumatori ha inviato una lettera al Governo chiedendo che le misure temporanee assunte sulle accise per tamponare l’effetto generato dagli aumenti diventino strutturali. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Il prezzo dei carburanti vola. L’allarme di Adiconsum: «Ora ci aspetta il caro bollette» Articoli correlati Il prezzo dei carburanti continua a correre, l’allarme Adiconsum: “Ora ci aspetta l’incubo del caro bollette”I consumatori bergamaschi sono sempre più allarmati per i rincari in atto sui vari beni di consumo, inevitabile conseguenza dell’aumento dei prezzi... Caro Bollette: Decreto OK, ma Adiconsum chiede riforma radicaleCaro Bollette: Adiconsum Apprezza il Decreto ma Incalza il Governo per una Riforma Strutturale L'associazione Adiconsum ha espresso un giudizio... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento In Sardegna nuovo aumento del prezzo del carburante, Adiconsum: Danni per cittadini e imprese; Le associazioni dei consumatori abruzzesi chiedono l’intervento dei prefetti per l'aumento prezzi dei carburanti; Aumentano i prezzi dei carburanti, le associazioni dei consumatori abruzzesi chiedono l’intervento dei prefetti; Adiconsum: Lo sconto sulle accise già mangiato da rincari. Il prezzo dei carburanti vola. L’allarme di Adiconsum: «Ora ci aspetta il caro bollette»Sono gli effetti della guerra all’Iran e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz. Le famiglie sotto pressione. ecodibergamo.it Truffa dell'assegno Amazon e Trump, l'allerta di Adiconsum: cos’è e come difendersi facebook Truffa dell’assegno Amazon e Trump, l’allerta di Adiconsum: ecco come difendersi - “Un capolavoro falsario che sta circolando in Italia. Occhi aperti: non depositate nulla e denunciate”.... - PiacenzaSera x.com