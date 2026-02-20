Caro Bollette | Decreto OK ma Adiconsum chiede riforma radicale

Adiconsum critica il decreto sulle bollette approvato dal governo, sottolineando che non basta. La causa è l’aumento dei prezzi dell’energia che pesa sulle spalle di cittadini e aziende. L’associazione riconosce alcuni interventi, ma chiede una riforma più profonda e strutturale. Secondo Adiconsum, senza cambi radicali, le difficoltà continueranno a crescere. La proposta include misure che riducano i costi a lungo termine e migliorino la gestione delle tariffe energetiche. La discussione sulla riforma energetica rimane aperta.

Caro Bollette: Adiconsum Apprezza il Decreto ma Incalza il Governo per una Riforma Strutturale. L'associazione Adiconsum ha espresso un giudizio positivo, seppur cauto, sul recente decreto-legge varato dal governo per mitigare l'impatto del caro-bollette su famiglie e imprese. Nonostante il benvenuto all'iniziativa, l'organizzazione sottolinea la necessità di un intervento più ampio e strutturale per affrontare le cause profonde dell'aumento dei costi energetici e garantire un reale potere d'acquisto ai cittadini italiani. Un Primo Passo, ma Insufficiente. Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri, rappresenta un tentativo di fornire un sollievo immediato attraverso misure volte a ridurre l'onere delle tariffe energetiche.