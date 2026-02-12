Il prezzo dei carburanti risale dopo due giorni di calma. Benzina e diesel sono di nuovo in aumento, spaventando gli automobilisti italiani. Molti si sono ritrovati a pagare di più al distributore, con il costo che torna a salire senza preavviso. La situazione crea preoccupazione tra chi deve fare i rifornimenti ogni giorno.

Due giorni di respiro, e ora di nuovo il prezzo di benzina e diesel che torna a salire spaventando gli automobilisti italiani. Il caro carburanti riprende la sua marcia carsica, silenziosa ma puntuale, e lo fa proprio quando molti automobilisti avevano smesso di controllare il tabellone luminoso della pompa — illusi, forse, da una tregua fragile. I prezzi medi tornano a salire, spinti dai rialzi dei listini consigliati dei grandi marchi. E no, il rafforzamento dell’euro sul dollaro non basta a fermare la corsa. Benzina e diesel: la lenta risalita conferma il caro carburanti. Certo si tratta di pochi millesimi, ma gli incrementi sono costanti e vanno considerati nel loro complesso. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il caro carburanti riprende a correre: ecco come cambia il prezzo di benzina e diesel

Approfondimenti su caro carburanti

Il prezzo del diesel torna a salire in tutta Italia.

Dal 1° gennaio 2026, il prezzo dei carburanti subirà alcune variazioni.

Ultime notizie su caro carburanti

