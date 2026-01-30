Il prezzo del diesel torna a salire in tutta Italia. Le stazioni di servizio registrano nuovi rialzi, colpendo ancora una volta le tasche degli automobilisti. La spinta arriva dal carburante più usato, che continua a far salire i costi di benzina e gasolio. La situazione resta difficile e i consumatori si preparano a pagare di più nelle prossime settimane.

Il caro carburanti non concede tregua e torna a “ruggire” sulla rete italiana, spinto ancora una volta dal diesel. Le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati sono in aumento e, per il gasolio, si tratta della seconda seduta consecutiva di rialzi. Un segnale che gli operatori non hanno ignorato. Eni e Q8 hanno infatti ritoccato verso l’alto i listini, con un rincaro di un centesimo sul prezzo raccomandato del diesel. “Il mercato dei raffinati resta sotto pressione”, spiegano fonti del settore, mentre alla pompa gli effetti non si sono ancora scaricati del tutto. In attesa che gli aumenti vengano recepiti sull’intera rete, le medie nazionali dei prezzi praticati risultano per ora sostanzialmente stabili. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Il caro carburanti continua a colpire gli italiani: il prezzo del diesel torna a correre con rialzi segnalati su tutta la rete

Dopo una breve fase di stabilità, i prezzi di benzina e diesel sono nuovamente aumentati.

