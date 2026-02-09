La premio Nobel Narges Mohammadi è stata condannata di nuovo in Iran. Un tribunale le ha inflitto altri sette anni di prigione e le ha vietato di lasciare il paese per due anni. La sua storia di resistenza contro il regime iraniano continua a fare notizia.

«Sono devastato, è una notizia terribile. Grazie di cuore, non smettete di parlare di lei. Il regime deve rilasciare tutti i prigionieri politici», ha detto al Corriere della Sera, il figlio Ali Rahmani che vive a Parigi. Questa condanna si unisce alle precedenti facendo diventare più di 17 gli anni di carcere a cui la premio Nobel è stata condannata, con 154 frustate. Nell'ultimo anno, da dicembre 2024 a dicembre 2025 era stata scarcerata per motivi di salute e messai ai domiciliari ma il 12 dicembre scorso è stata arrestata nuovamente durante le proteste e da quel momento è stata messa in isolamento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La storia della premio Nobel Narges Mohammadi, simbolo della resistenza al regime, condannata ad altri sette anni di carcere in Iran

Narges Mohammadi, vincitrice del Nobel per la pace del 2023, è stata condannata a sei anni di carcere.

La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata condannata a sette anni e mezzo di carcere in Iran.

