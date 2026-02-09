La storia della premio Nobel Narges Mohammadi simbolo della resistenza al regime condannata ad altri sette anni di carcere in Iran
La premio Nobel Narges Mohammadi è stata condannata di nuovo in Iran. Un tribunale le ha inflitto altri sette anni di prigione e le ha vietato di lasciare il paese per due anni. La sua storia di resistenza contro il regime iraniano continua a fare notizia.
«Sono devastato, è una notizia terribile. Grazie di cuore, non smettete di parlare di lei. Il regime deve rilasciare tutti i prigionieri politici», ha detto al Corriere della Sera, il figlio Ali Rahmani che vive a Parigi. Questa condanna si unisce alle precedenti facendo diventare più di 17 gli anni di carcere a cui la premio Nobel è stata condannata, con 154 frustate. Nell'ultimo anno, da dicembre 2024 a dicembre 2025 era stata scarcerata per motivi di salute e messai ai domiciliari ma il 12 dicembre scorso è stata arrestata nuovamente durante le proteste e da quel momento è stata messa in isolamento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Approfondimenti su Narges Mohammadi
Iran, Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata a 6 anni di carcere
Narges Mohammadi, vincitrice del Nobel per la pace del 2023, è stata condannata a sei anni di carcere.
La premio Nobel per la pace Mohammadi condannata a sette anni e mezzo anni di carcere in Iran
La premio Nobel per la pace Narges Mohammadi è stata condannata a sette anni e mezzo di carcere in Iran.
IRAN: COME UN PAESE MODERNO È DIVENTATO UN REGIME ISLAMICO
Ultime notizie su Narges Mohammadi
Argomenti discussi: Il Premio Strega 2026 lascia il Ninfeo di Villa Giulia per il Campidoglio: ecco i primi retroscena sui libri in gara...; Tornano le conferenze online dei vincitori del Premio Acqui Storia; Un premio al capolavoro del modernismo africano (disegnato da un italiano); Antonio Conte fa la storia e conquista la sua quinta Panchina d’Oro.
Premio Strega, 80 al CampidoglioOttant’anni, quasi una vita. O forse anche di più, perché il Premio Strega che si avvia a celebrare nell’edizione 2026 i suoi otto decenni di ... ilmattino.it
Wanda Marasco, la finalista del premio Campiello 2025 e la storia del medico risorgimentale Palasciano, precursore della Croce RossaSi ispira a una figura storica reale, il medico napoletano Ferdinando Palasciano, chirurgo, considerato precursore della Croce Rossa, il romanzo di Wanda Marasco Di spalle a questo mondo (Neri Pozza, ... corrieredelveneto.corriere.it
L'Iran condanna la vincitrice del Premio Nobel Narges Mohammadi a ulteriori sette anni di carcere theguardian.com/world/2026/feb… @luigispinola x.com
Narges Mohammadi, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, è stata condannata da un tribunale iraniano a sei anni di... Leggi l'articolo #NargesMohammadi facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.