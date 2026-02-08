Codogno menu anti-spreco nelle mense scolastiche grazie all’intelligenza artificiale
A Codogno, le mense scolastiche si preparano a cambiare. Grazie all’intelligenza artificiale, i pasti verranno pianificati in modo più efficiente, analizzando gli avanzi per ridurre gli sprechi. La novità dovrebbe portare a menu più equilibrati e meno rifiuti, con un occhio di riguardo anche al portafoglio delle famiglie.
Codogno (Lodi), 8 febbraio 2026 – L’ intelligenza artificiale analizzerà gli avanzi per migliorare i menù delle mense scolastiche. A Codogno la lotta allo spreco alimentare entra in una nuova era grazie alla tecnologia e a una gestione circolare del cibo. La novità del nuovo corso firmato Dussmann Service, subentrata il 1° gennaio scorso nella gestione della ristorazione scolastica, è l’introduzione della “Nando App“, un sistema all’avanguardia che, tramite semplici foto dei vassoi a fine pasto, calcola il peso esatto degli avanzi. Grazie ai report generati dall’App due volte l’anno, il Comune e l’azienda potranno ricalibrare le ricet te dei menù estivi e invernali in base a ciò che i ragazzi gradiscono di più. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Approfondimenti su Codogno Menù
Mense scolastiche a Frosinone, mamme in protesta: “Menù poco adatto ai bambini e tanto spreco”
Come ti scodello l’ideologia: nelle mense scolastiche delle elementari toscane arriva il menù di Gaza
In alcune mense scolastiche toscane, è stato introdotto un nuovo menù ispirato a Gaza, suscitando discussioni sull’indottrinamento e l’insegnamento attraverso il cibo.
