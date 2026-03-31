La Commissione europea ha avviato un esame sugli aiuti pubblici concessi dalla Francia a una delle principali aziende energetiche nazionali per la realizzazione di sei nuovi reattori nucleari. La questione riguarda i fondi pubblici destinati alla costruzione di impianti nucleari, che sono ora al centro di un'indagine ufficiale da parte delle autorità europee.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Parigi sosterrà la costruzione di sei nuovi reattori, ma le modalità di supporto al piano sono oggetto di un'indagine della Commissione europea Gli aiuti pubblici concessi dalla Francia alla Edf (Électricité de France, la principale azienda di energia elettrica del Paese) per costruire sei reattori nucleari finiscono sotto la lente della Commissione europea. L'organismo presieduto da Ursula von der Leyen ha avviato un'indagine per valutare se il sostegno pubblico che la Francia intende concedere rispetti le norme Ue sugli aiuti di Stato. Dalla Commissione precisano che è "una procedura comune quando sono coinvolti pacchetti di aiuti complessi". 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Il piano francese per il nucleare sotto la lente dell'Europa: dubbi sugli aiuti di Stato

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