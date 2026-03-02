Macron annuncia un piano di deterrenza nucleare | Ho ordinato di aumentare il nostro arsenale in gioco c’è la sicurezza dell’Europa

Il presidente francese ha comunicato di aver ordinato un incremento dell’arsenale nucleare del paese, sottolineando che la sicurezza dell’Europa è in gioco. La dichiarazione è stata fatta dall’Ile Longue, base di quattro sottomarini atomici francesi, dove ha parlato di un nuovo approccio alla difesa militare nucleare, chiamato “deterrenza avanzata”.

Il luogo è simbolico. Il presidente Macron, dall’Ile Longue, base di quattro sottomarini atomici francesi, annuncia un cambio di passo sul piano della difesa militare nucleare, definendola “deterrenza avanzata”. “Dobbiamo rafforzare la nostra deterrenza nucleare di fronte alle molteplici minacce e dobbiamo considerare la nostra strategia di deterrenza nella dimensione europea, nel pieno rispetto della nostra sovranità” perchè “è la sicurezza dell’Europa ad essere in gioco”. Per questo motivo il presidente annuncia: “Ho ordinato di aumentare il numero di testate nucleari del nostro arsenale”. Le parole di Macron in qualche modo erano state... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Macron annuncia un piano di deterrenza nucleare: “Ho ordinato di aumentare il nostro arsenale, in gioco c’è la sicurezza dell’Europa” Deterrenza avanzata, aumento delle testate e coordinamento europeo. La nuova dottrina nucleare di MacronLa Francia ha deciso di riorientare la sua strategia nucleare, aumentando l’arsenale e introducendo una nuova “deterrenza avanzata”. Leggi anche: Macron prepara la nuova dottrina sull’“europeizzazione” della deterrenza nucleare francese Altri aggiornamenti su Macron annuncia. Temi più discussi: Italia-Francia, avanti piano. Rinviato il vertice bilaterale; Macron, che botta: via libera (provvisorio) all’intesa Mercosur; Ucraina, le tappe principali della guerra dal 24 febbraio 2022 a oggi; Orban: Leader e Paesi Ue si preparano a guerra contro Russia dalle conseguenze imprevedibili. Macron annuncia l’aumento delle testate nucleari: «Per essere liberi bisogna essere temuti»Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato un significativo rafforzamento dell’arsenale nucleare francese, dichiarando di aver ordinato l’aumento ... thesocialpost.it Aumenteremo le atomiche, lavoreremo a un missile a lungo raggio: il piano nucleare di MacronIl presidente francese prepara modifiche alla dottrina nucleare senza aumentare l’arsenale. Sul tavolo una maggiore integrazione con gli alleati Ue tra dubbi sull’affidabilità americana e tensioni con ... msn.com ULTIM'ORA - Macron annuncia aumento delle testate nucleari: "Pronti a difendere l'Europa": https://fanpa.ge/zfegr - facebook.com facebook Macron annuncia l'aumento delle testate nucleari francesi: «Per essere liberi bisogna essere temuti» x.com