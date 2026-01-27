La recente sentenza del Tar conferma la legittimità del parcheggio in superficie su piazza Cambiaghi. Il tribunale ha respinto il ricorso di Edilcentro, rafforzando le decisioni dell’amministrazione comunale in merito alla gestione degli spazi pubblici. Questa decisione chiude di fatto la disputa legale, offrendo chiarezza sulla regolamentazione dei posteggi nella zona.

La partita su piazza Cambiaghi si chiude in tribunale. I giudici del Tar, sezione quarta, con la sentenza 3482026 del 23 gennaio, hanno ritenuto pienamente legittima l’istituzione del parcheggio in superficie, respingendo il ricorso presentato dalla società Edilcentro contro il Comune. Nel merito, il Tribunale amministrativo ha chiarito come le convenzioni stipulate tra Comune ed Edilcentro - la prima risalente al 1988, la più recente al 2024 - non contenessero alcun divieto esplicito all’utilizzo della piazza anche come area di sosta. Una destinazione consolidata nel tempo: il parcheggio in superficie è presente dal 2006, sulla base di accordi intercorsi tra le parti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I posteggi della discordia. Il Comune vince al Tar

