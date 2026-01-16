Il mattone servirà ancora alla Cina Ecco perché

Nonostante la crescente attenzione verso settori innovativi, il settore immobiliare rimane una componente chiave dell’economia cinese. La transizione industriale in atto, che privilegia tecnologia e innovazione, non annulla l’importanza del mattone. Al contrario, questo settore continuerà a svolgere un ruolo strategico, sostenendo lo sviluppo urbano e infrastrutturale del paese. La sua evoluzione sarà determinante per comprendere il futuro economico della Cina.

Una scommessa a perdere. Di quelle pericolose. La Cina è nel pieno di una transizione industriale, dove i vecchi comparti, mattone in primis, stanno via via lasciando il posto a quelli di nuova generazione: tecnologia quantistica, robotica, Intelligenza Artificiale, semiconduttori. E con tanto di sussidi. Il fiume di denaro pubblico che ha permesso a settori come l'auto di stravolgere in tutta sicurezza gli equilibri del mercato, è stato un passo alla volta deviato verso le nuove frontiere della competitività. Lo prova l'improvviso, lo scorso ottobre, stop ai finanziamenti all'industria automobilistica, decisa dal governo.

