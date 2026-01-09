Il Pd piange la morte dello storico militante | fu l' autista di Bulow e volontario alle Feste dell’Unità

Il Partito Democratico di Ravenna ha espresso cordoglio per la scomparsa di Canzio Ronconi, figura di lunga militanza nel territorio. Ronconi, noto per aver ricoperto il ruolo di autista di

Il Partito Democratico di Ravenna esprime cordoglio per la scomparsa di Canzio Ronconi, una figura che per molti anni ha fatto parte della vita del partito e della sua comunità. "Canzio era stato lo storico autista di Arrigo Boldrini “Bulow” con il quale aveva condiviso un rapporto umano profondo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

È morto lo storico autista di “Bulow”, un pezzo di storia del Pd (e Pci) locale - È morto a 84 anni Canzio Ronconi, una figura che per molto tempo ha fatto parte della vita del Pd e ancor prima di Ds e Pci. ravennaedintorni.it