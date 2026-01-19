Lutto a Secondigliano per la morte di Gaetano Amato storico commerciante di profumi | funerali oggi

Da fanpage.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Secondigliano si piangono le scomparse di Gaetano Amato, noto commerciante di profumi. La cerimonia funebre si svolgerà oggi nella Chiesa dei Fiorentini. La comunità si unisce nel ricordo di una figura che ha rappresentato un punto di riferimento nel settore commerciale locale.

Lutto a Secondigliano per la morte di Gaetano Amato, storico commerciante. I funerali si terranno oggi nella Chiesa dei Fiorentini.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: I funerali di Rocco Amato, morto a Barcellona, lutto cittadino e lacrime a Francolise (Caserta)

Leggi anche: Sabato i funerali di Rocco Amato, il 28enne morto a Barcellona. Lutto cittadino a Francolise

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

lutto secondiglianoLutto a Secondigliano per la morte di Gaetano Amato, storico commerciante di profumi: funerali oggi - Lutto a Secondigliano per la morte di Gaetano Amato, storico commerciante. fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.