Lutto a Secondigliano per la morte di Gaetano Amato storico commerciante di profumi | funerali oggi
A Secondigliano si piangono le scomparse di Gaetano Amato, noto commerciante di profumi. La cerimonia funebre si svolgerà oggi nella Chiesa dei Fiorentini. La comunità si unisce nel ricordo di una figura che ha rappresentato un punto di riferimento nel settore commerciale locale.
Lutto a Secondigliano per la morte di Gaetano Amato, storico commerciante. I funerali si terranno oggi nella Chiesa dei Fiorentini.
