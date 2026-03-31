Il padre | Ringrazio per essere arrivati a oggi
Poco prima dell’ingresso in aula della Corte di assise per la lettura della sentenza, il padre di una vittima si è avvicinato al procuratore capo e ai militari del Nucleo investigativo coinvolti nelle indagini per esprimere i propri ringraziamenti. La scena si è svolta nella città di Grosseto, in un momento che ha preceduto il procedimento giudiziario relativo a un caso di violenza.
GROSSETO Poco prima dell’ingresso in aula della Corte di assise per la lettura della sentenza nei confronti degli aguzzini di suo figlio, Eduardo Aguero (foto) si è avvicinato al procuratore capo Maria Navarro e ai militari del Nucleo investigativo che hanno eseguito le indagini per ringraziarli. Chissà, forse il padre nel corso del processo può aver temuto di non riuscire a vedere una pena ’adeguata’ per chi gli ha strappato in modo così efferato un figlio. Un padre a un bambino piccolo. Stesso ringraziamento che ha ripetuto al termine della lettura della lunga ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tutti e tre gli imputati presenti in aula. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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