Il padre | Ringrazio per essere arrivati a oggi

Poco prima dell’ingresso in aula della Corte di assise per la lettura della sentenza, il padre di una vittima si è avvicinato al procuratore capo e ai militari del Nucleo investigativo coinvolti nelle indagini per esprimere i propri ringraziamenti. La scena si è svolta nella città di Grosseto, in un momento che ha preceduto il procedimento giudiziario relativo a un caso di violenza.