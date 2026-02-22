L’Avis di Savignano celebra tre soci con 100 donazioni ciascuno, un traguardo raggiunto grazie alla costanza nel tempo. Rino Faedi, presidente dell’associazione, consegna personalmente le targhe ai donatori durante una cerimonia nel centro di raccolta. Gianni Gobbi, Cinzia Magnani e Tiziana Mancini si sono distinti per aver contribuito a salvare molte vite con il loro impegno. La giornata rende omaggio alla dedizione di chi dona regolarmente.

L’Avis di Savignano e il suo presidente Rino Faedi, festeggeranno quest’anno tre soci con 100 donazioni fra sangue e plasma: Gianni Gobbi, Cinzia Magnani e Tiziana Mancini. Saranno premiati oggi nel tradizionale pranzo sociale al ristorante Villa Delle Rose a Canonica. Dice il presidente Rino Faedi: "A fine 2025 il donatore che ha raggiunto il maggiore numero di donazioni è Antonio Coverchiata di Savignano che ha raggiunto 177 donazioni. Fra l’altro Antonio Coverchiata è anche presidente della Pubblica assistenza del Rubicone". Le voci dei tre premiati. Tiziana Mancini 60 anni, pensionata di Longiano: "La prima donazione la feci a 35 anni perchè badavo la nonna di mio marito ho imparato a conoscere l’Avis, sono andata a Savignano all’ospedale Santa Colomba e la prima donazione l’ho fatta il 4 giugno 2000. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Savignano: Avis premia 98 donatori di sangue, eroi quotidiani per la comunità.A Savignano di Romagna, un evento ha riconosciuto 98 donatori di sangue per aver salvato vite, grazie alla loro generosità.

Leggi anche: Cooperativa San Martino premia impegno, sostenibilità e merito: riconoscimenti dei tre bandi dedicati ai soci e alle loro famiglie

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L’Avis di Savignano oggi premia i tre soci arrivati a cento donazioni; Assemblea annuale dell’Avis, 98 i donatori che saranno premiati; Carnevale 2026 a Savignano sul Rubicone: spettacoli, cioccolato e sfilate in maschera; Assemblea annuale dell’Avis 98 i donatori che saranno premiati.

L’Avis di Savignano oggi premia i tre soci arrivati a cento donazioniGianni Gobbi, Cinzia Magnani e Tiziana Mancini, storie diverse, stessa voglia di aiutare il prossimo. msn.com

Avis, donazioni a SavignanoA Savignano sul Rubicone sono state programmate otto giornate di dicembre in cui si potranno effettuare le donazioni di... A Savignano sul Rubicone sono state programmate otto giornate di dicembre in ... ilrestodelcarlino.it

È cominciato il conto alla rovescia per il Carnevale a Savignano! Manca sempre meno alla festa in maschera per bambini e famiglie, tanto richiesta e molto attesa... e ormai ci siamo! Appuntamento in piazza Borghesi martedì 17 febbraio alle 16.30; la parte - facebook.com facebook