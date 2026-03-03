Monica Oriente | Io non ringrazio il cancro Ringrazio ciò che sono diventata attraversandolo La gratitudine nasce quando smetti di chiederti cosa sarebbe potuto andare diversamente e inizi a stare in quello che sei oggi

Monica Oriente, impiegata di banca nata nel 1973, ha affrontato quattro volte un tumore nel corso della sua vita. In un'intervista ha dichiarato di non ringraziare il cancro, ma di essere grata a ciò che ha imparato attraversandolo. La sua esperienza le ha permesso di scoprire una forza e una tenacia che non sapeva di possedere, anche se considera la malattia come un evento ingiusto.

La prima diagnosi arriva a vent'anni, in estate. Ricorda il primo pensiero lucido dopo aver sentito la parola «linfoma»? «Ricordo una sensazione di gelo che ha attraversato il mio corpo e, intorno, il mondo ovattato, come se fossi sott'acqua. Non conoscevo nemmeno il significato della parola linfoma. Ma ho capito in quell'istante che stavo perdendo qualcosa che non sapevo nemmeno di avere: la spensieratezza. Quella consapevolezza, più della paura, è stata il vero spartiacque tra la ragazza che ero e la donna che sarei dovuta diventare». A vent'anni ci si sente invincibili. Come è stato scoprire così presto la propria fragilità? «Violentissimo.

