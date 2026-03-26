Parigi condannato a 18 anni di carcere l'islamologo Tariq Ramadan | ha stuprato tre donne

A Parigi è stato condannato a 18 anni di carcere l’islamologo Tariq Ramadan, processato in contumacia per aver stuprato tre donne tra il 2009 e il 2016. La sentenza segue un procedimento giudiziario che ha coinvolto anche una condanna in Svizzera, avvenuta la scorsa estate, per violenza sessuale su un’altra donna. Ramadan non era presente durante il processo in Francia.

Ramadan è stato processato in contumacia a Parigi per gli stupri di tre donne avvenuti in Francia tra il 2009 e il 2016; la scorsa estate era stato condannato anche in Svizzera per la violenza sessuale commessa su un'altra donna. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Tariq Ramadan processato per stupro, il Tribunale di Parigi lo dichiara contumace e spicca un mandato d’arrestoIl Tribunale penale di Parigi ha deciso oggi di processare in contumacia l’accademico svizzero specializzato in studi islamici Tariq Ramadan,... Davide Corbisiero ucciso a 19 anni, l’amico 18enne condannato a 20 anni di carcereCondannato a 20 anni di carcere il 18enne Francesco Franzese per l'omicidio dell'amico Davide Carbisiero; il giovane si è difeso sostenendo che fosse... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tariq Ramadan Temi più discussi: Tariq Ramadan condannato a 18 anni di carcere in Francia; Il noto islamologo Tariq Ramadan è stato condannato a 18 anni di carcere in Francia per stupro; Francia: 18 anni aTariq Ramadan per stupro; Tariq Ramadan condannato a 18 anni per lo stupro di tre donne. Il noto islamologo Tariq Ramadan è stato condannato a 18 anni di carcere in Francia per stuproMercoledì il noto accademico, saggista e islamologo svizzero Tariq Ramadan è stato condannato in contumacia a 18 anni di carcere per stupro in Francia. Un tribunale di Parigi lo ha giudicato colpevole ... ilpost.it Tariq Ramadan condannato a 18 anni di carcere in FranciaIl Tribunale penale di Parigi ha riconosciuto colpevole l’islamologo svizzero di stupro su tre donne - L’uomo era già stato condannato nella Confederazione per un altro caso ... rsi.ch Il noto islamologo Tariq Ramadan è stato condannato a 18 anni di carcere in Francia per stupro x.com Tariq Ramadan condannato a 18 anni per stupro. Emesso un mandato di arresto internazionale per l'islamologo ginevrino - facebook.com facebook