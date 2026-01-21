Cinque mesi di truffe e 100mila euro spariti | presa la rete dei truffatori incubo dei quartieri di Roma sud est

Negli ultimi cinque mesi, una rete di truffatori ha sottratto circa 100.000 euro nei quartieri di Roma sud-est, attraverso inganni legati a investimenti, vendite di cosmetici e capi di abbigliamento. Le truffe si sono diffuse tramite richieste di bonifici e offerte allettanti mai mantenute, creando un clima di insicurezza tra i residenti. Questa situazione evidenzia l’importanza di mantenere attenzione e cautela nelle transazioni online.

Piani di investimento, annunci di vendita di cosmetici o di capi di abbigliamento, richieste di bonifici in cambio di offerte vantaggiose mai corrisposte. Sono alcuni dei tranelli che sono stati messi in piedi da 71 denunciati, 63 italiani e 8 stranieri, che hanno allestito delle vere e proprie.🔗 Leggi su Romatoday.it

Maxi-operazione contro una rete di truffatori a Roma: ecco come hanno rubato centinaia di migliaia di euroUna vasta operazione a Roma ha smantellato una rete di 71 truffatori che, attraverso telefonate e annunci online, ha sottratto centinaia di migliaia di euro.

Da tre giorni senza acqua l'incubo dei cittadini di alcuni comuni a sud della provincia di RomaDa tre giorni, numerosi cittadini dei comuni a sud di Roma, tra cui Artena, Gavignano, Bellegra e Labico, stanno affrontando un'interruzione dell'erogazione dell'acqua.

