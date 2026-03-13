La Dc messinese sta per lasciare il centrodestra le liste di Centro decisive nei Quartieri

La Democrazia Cristiana di Messina sta per annunciare ufficialmente la sua decisione di uscire dal centrodestra domenica pomeriggio. La lista di Centro, che ha nel consigliere comunale Giovanni Caruso uno dei suoi rappresentanti, potrebbe sostenere un candidato diverso in alcuni quartieri della città. La decisione influirà sulla composizione delle alleanze in vista delle prossime elezioni comunali.

Scurria annuncia il passaggio della Democrazia cristiana a sostegno di Basile, tra i Quartieri al Quarto Cucinotta della Lega attende l'imprimatur ufficiale, Forza Italia a bocca asciutta Domenica pomeriggio la decisione sarà resa ufficiale. La democrazia cristiana che a Messina vede in Consiglio comunale Giovanni Caruso potrebbe lasciare la coalizione di centrodestra e il candidato sindaco Marcello Scurria per sostenere in particolare tra i sette Quartieri e con una lista al Comune Federico Basile di Sud chiama Nord. Lo stesso Scurria sui social ha annunciato l'addio della Dc e di Caruso dalla coalizione che segue di 24 ore quello della consigliera Rosaria Di Ciuccio da Forza Italia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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