Al Circuit of the Americas, un pilota di diciotto anni ha ottenuto la sua prima vittoria nel motomondiale, competizione che si svolge su circuiti internazionali. Il giovane, proveniente dalla zona del Mugello, ha battuto gli avversari in una gara che ha visto numerosi piloti affrontare diverse sfide tecniche e di strategia. La vittoria rappresenta un passo importante nella carriera del pilota, che si affaccia ora con maggiore visibilità nel campionato.

La prima vittoria nel motomondiale di Guido Pini, conquistata a diciotto anni al Circuit of the Americas, è una storia di motori. Una storia che comincia molto prima del Texas, a pochi chilometri dall’Autodromo Internazionale del Mugello. Scarperiese DOC, Pini è cresciuto a poco più di due chilometri dall’ingresso del circuito toscano. Fin da piccolo è stato immerso in un mondo fatto di asfalto e moto, in una famiglia di appassionati delle due ruote. Quando Guido è salito per la prima volta in sella, a due anni e nove mesi, il casco era più grande di lui. Da lì è iniziato tutto: una categoria dopo l’altra, una moto sempre più veloce, fino a quando a diventare grandi sono stati i sogni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il Mugello sorride per il suo Guido. Pini, da Scarperia al trono in Moto3

Articoli correlati

Fenomeno Pini: a 17 anni vince in Moto3 e il suo Mugello impazzisce. Un talento nato a due passi dal circuitoScarperia (Firenze), 30 marzo 2026 – Un giovanissimo che ha già i segni del campione.

Moto3, Alvaro Carpe segna il miglior tempo nelle FP2 ad Austin, Guido Pini vicino al verticeLo spagnolo Alvaro Carpe sale in cattedra in occasione dalla terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP degli Stati Uniti, terzo...

Contenuti utili per approfondire

Discussioni sull' argomento Il Mugello sorride per il suo Guido. Pini, da Scarperia al trono in Moto3; Michele Pirro sorride per l’inizio difficile di Toprak Razgatlioglu in MotoGP.