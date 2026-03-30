Fenomeno Pini | a 17 anni vince in Moto3 e il suo Mugello impazzisce Un talento nato a due passi dal circuito

Un ragazzo di 17 anni ha vinto una gara di Moto3 al Mugello, attirando l’attenzione dei presenti. Nato a pochi chilometri dal circuito, ha ottenuto il suo primo risultato di rilievo in questa categoria. La vittoria ha suscitato entusiasmo tra il pubblico, che ha accolto con entusiasmo il suo successo. La gara si è svolta nel fine settimana, con una performance che ha colpito gli appassionati presenti.

Scarperia (Firenze), 30 marzo 2026 – Un giovanissimo che ha già i segni del campione. Essendo tra l’altro nato nel comune di uno dei circuiti storici italiani. La provincia di Firenze e il Mugello impazziscono per Guido Pini. Il 17enne di Scarperia vince la sua prima gara in Moto3, la classe più bassa del motomondiale, nella sfida di Austin, in Texas. Facendo tornare l’Italia sul gradino più alto del podio di questa categoria quattro anni dopo. Due sorpassi nel finale di gara (quattordici erano i giri da compiere) portano Pini a vincere e a far impazzire la sua Scarperia, che lo ha seguito fin da quando era piccolo. L’ultimo italiano a vincere in Moto3 era stato Dennis Foggia, in Thailandia, nel 2022. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fenomeno Pini: a 17 anni vince in Moto3 e il suo Mugello impazzisce. Un talento nato a due passi dal circuito Articoli correlati Guido Pini vince il GP degli Stati Uniti della Moto3! Primo successo in carriera per il toscanoLa prima volta non si scorda mai! Guido Pini, infatti, si è aggiudicato un meraviglioso Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del... Moto3, Maximo Quiles più forte anche della bandiera rossa vince il GP del Brasile. Guido Pini sfiora il podioMaximo Quiles si è aggiudicato il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di Moto3 2026.