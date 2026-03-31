Dopo i problemi di usura delle gomme riscontrati da Bagnaia durante il Gran Premio degli Stati Uniti, si torna a parlare di un avvertimento di Valentino Rossi. Il campione italiano aveva già evidenziato in passato l'importanza di monitorare attentamente le prestazioni delle gomme in gara. La questione riguarda le difficoltà di gestione delle gomme e le implicazioni sulle performance in pista.

"> Bagnaia e i Problemi di Usura del Pneumatico al GP degli Stati Uniti. Francesco Bagnaia ha affrontato una seria criticità durante il Gran Premio degli Stati Uniti, dove il suo pneumatico posteriore ha “fatto cilecca” in un momento cruciale della gara. Questo inconveniente è stato oggetto di discussione anche da parte di Valentino Rossi, il leggendario pilota, che ha evidenziato similari problematiche in precedenza. Sabato, Bagnaia era a un passo dalla vittoria nella Sprint race, ma Jorge Martin lo ha sorpassato all’ultima curva, privandolo del primo posto. Nonostante ciò, salire sul podio ha costituito un piccolo incoraggiamento per il pilota italiano, che di certo sperava in una prestazione migliore nella gara principale di domenica. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il monito di Valentino Rossi riemerge dopo i problemi di gomme di Bagnaia.

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